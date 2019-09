Fernsehen Kommissarin Lucas: Zu wenig Regensburg? Eine MZ-Leserin würde gerne mehr von der Stadt sehen und auch mehr Bayrisch hören. Das ZDF ist beim Dialekt zurückhaltend.

Von Lorenz Nix

Kommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) ermittelte wieder in Regensburg. Foto: ZDF/ Bernd Schuller

Regensburg.Am Samstag hat Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas einmal mehr für das ZDF in Regensburg ermittelt. Bereits zum 29. Mal ging Schauspielerin Ulrike Kriener in der Domstadt auf Verbrecherjagd. Die Fangemeinde ist groß. Aber nicht alle Zuschauer sind rundum glücklich mit der Reihe. MZ-Leserin Ruth Wirth liebt TV-Heimatkrimis wie „Kommissarin Lucas“ oder andere bayerische Produktionen wie „Hubert und Staller“ und die „Rosenheimcops“. Die gebürtige Regensburgerin, die seit 40 Jahren in Hamburg lebt, ist noch immer begeistert von ihrer Geburtsstadt. Aus eben diesem Grund wandte sie sich an die Mittelbayerische. Sie ärgert sich bei jeder „Kommissarin Lucas“-Folge, dass es nur wenige Aufnahmen aus dem Stadtbild gibt. Und ein weiterer Kritikpunkt von Wirth: Mit Ausnahme des Vermieters (gespielt von Tilo Prückner) komme kein einziger Bayer vor. Dialektsprecher sind meist nur wenige vorhanden.

