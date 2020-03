Bildung Kommt auch in Bayern das Corona-Abitur? Der deutsche Philologenverband hält einen Abschluss ohne Prüfungen für nicht ausgeschlossen. Wir beantworten wichtige Fragen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Die Abiturprüfungen wurden bereits verschoben. Doch der deutsche Philologenverband hält auch einen Abschluss ohne Prüfungen für möglich. Foto: Felix Kästle/dpa

München.Die Vorsitzende des deutschen Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, prescht bundesweit vor und hält ein Abitur ohne Abschlussprüfungen aufgrund der Corona-Krise für nicht mehr ausgeschlossen. Ihre Verbandskollegen in Bayern sehen die Äußerungen kritisch. Es wäre problematisch, ohne einen abschließenden Leistungsnachweis faire Bedingungen für die Schüler zu schaffen, heißt es unisono. Das bayerische Kultusministerium hat die Abiturprüfungen sowie die Prüfungen an Real- und Mittelschulen zwar auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hält aber zunächst weiter am Fahrplan fest. Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### ###### ##### #### ################## ###########?

## #### ### ## #### #####. ####### ### ########### ### ####### #### ######### ### ################# ## ###### #### ### ######## ### ###########. #### ##### ##: ##### #### ### ##, ### ############### #### ### ##### ######## ## ### ##. ### #############. ### ### ####, #### #### ######## ####### #### ##### ########## ############# ############# ##### ####### #### ######, #### ## ############ ########### ########. ### ######### ############ ###### ######## ### ### ######## ########### #### ########## #######. ############## ####### ####### (##### ######) ###### ######### ### #################: „############## ###### ## ##### ######. ###### ######## ### ###### ##### ### ### ####### ############# ########.“ ############ #### ####, #### ### ####### ###### ### ### ########## ######## ###### ### ## #### ########### #### ######, ## ### ######### ################## ### ## #### ### ################## ## ###########. #### ### ################# ###### ####### ################ ### ################### ##########.

### #### ## ## ### ########### ####### ### ### ################ ######?

#### ################## ###### ####### #### ###### ##########. ### ##### ### ### ############### ### ### ### ### ##. ### ##########, ### ########### ####### ### ### ############# ######### ## ##. ####, ### ############# ## #. ####. ##### ########### #### #### #### ### ################## ############ #### ######. ### ########### ### ########### ################### (###), ####### #########, ####: „### ## ###### ############## ########, ####### ### ############ ### ##. ### ## ###########, ### ### ########. ####### ############### ### ############ ###### #### #########, ########## ######### ### ######### ##################, ######### ##### ### ####### ## ####### #### ### ############### ###########. #### ##### #### #### ### ##### ############ ###### ############# ############# ###### ### ## ### ########## ##########. #### ### ######## #### #, ####### ### ############# ####### ## ##### ########### ###.“

### ####### ### ############## ########:

### ########, #### ### ####### ## ###### ##### ### ####### ## ##. ##### ###### ####### ######?

#### ####### #### ######## ### ############### #### ###### #### ###### ###########. ### ############## ### ###, ######## ####, ##### #### #### #### #### ##### ############# ##########. „#### ###### ### #### #### # ######## ### ## ### #### #####.“ ###### ####### #### ###### #### #### #### #### ##### ### #####, ### ################## ######## ######### ## ######.

### ##### ### ####### #### ############# ######### ########?

#### ####### ### ###### ###########, ########### #### ########### ###########- ### ############# (####) ##### ### ## ##### #### ## ######## ############ ### ####### ######. „### ##### #### ##### ###### #########.“ ########### ####### ### ############### ####### ##### ##### ###, #### ######### ######## ######## ######### ## ######, ## ### ################# ### ############ ################## ## ########## ### ## ### ######### ############# ########### ## ######. „### #### #### ######### ####, ## #### ######### ############## ### ######### ####### ###### ### ########### ####, ## ########### #### ########### ### ####### #######-############# ########### ######.“ ########### ####, #### ### ##########, ### ###### ########## ########## ### ### ############ ####### #############, ### ####### ##### ############## #####. „##### ###### ### ######### ######## ### ##### #### ####### ########.“ ## #### ####### ### ##### #### ####### ########## ### ############ ################## ########### ### ### #### ### ############ ######### ###, ##### ###### ##### ## ###### ############ #### ###############“, #### ###########. ##### ###### ############ ## ####### ############# ##### ### ######## ################# #### ################## ########## ######, ### ######### ### ########### ############ ############## ######.

##### #### ### ##### ##### ### ### ####### ############.

### ### ### ### #################### ### ### ############# ### ############?

### ################# ### ############# #### ##### ### ######-##### ##### ### ######### ########## ##### ########, ### ### ###### ### ### ################# ####### #####. #### ### ### ########### ## ######## ## ####### ###########. ##### ### ####### ## ##. ##### ###### ### ####### ####### ###### #######, ###### ### ####### #### ### ### ##. ### #### ########### ###### #########. ############## ###### ###### ### ### ################# ##### #### #########. „### ###### ###### ###########, ## ### ########## ### #### ############ ###### ## #######, ########## ### ######- ### ############## ## ### ################# ##########. ### ########: ##### #### #### #### ##########, ###### #### #### ##############“, ########## ############## ####### ####### (##### ######). ### ####### ### ################### #### ### #. ### ### ### ##. ### #######. ### ############# ## ### ############### ####### #### ######### ## #### ##### #### ###### ########## ### ###### ## ######## ### ##. ### ##. ### #### #####. ###### #### ### ############### #### ##### #### ###### ########## ### ###### ### ##. ### ##. ### #####.

###### ### ################## ## ### ############ #####?

##. ########## ##### ## ### ######### ####. ############### ###### ###### #### ########### #### ########### ### ### ####### ########## ######.