Politik Kommunalwahl: Das müssen Sie wissen Die Kommunalwahl 2020 rückt näher. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Stimmabgabe.

Von Anna Zimmermann

Mail an die Redaktion Am 15. März sind die Menschen in Bayen aufgerufen, ihre Vertreter auf Gemeinde- und Landkreisebene zu wählen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Regensburg.Am 15. März sind Wahlberechtigte in Bayern dazu aufgerufen, bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abzugeben. Wer darf wählen? Wie viele Stimmen hat jeder? Und was bedeutet panaschieren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur kommenden Kommunalwahl.

Wer oder was wird in diesem Tag gewählt?

Bei der Kommunalwahl werden in der Regel die Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister, die Landräte, alle Gemeinde- und Stadtratsmitglieder sowie alle Kreisräte gewählt. In Einzelfällen, wenn das entsprechende Amt außertourlich vergeben wurde, entfällt die Bürgermeister- oder Landratswahl. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Bürgermeister innerhalb seiner Amtszeit zurückgetreten oder verstorben ist und bereits ein Nachfolger gewählt wurde.

Darf ich wählen?

Für die Wahlberechtigung gibt es mehrere Voraussetzungen. Zum einen müssen Wähler am 15. März mindestens 18 Jahre alt und deutsche Staatsangehörige oder ausländische EU-Bürger sein. Ausschlaggebend ist auch, dass sie mindestens zwei Monate vor dem 15. März einen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet haben und nicht wegen einer Gerichtsentscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wo kann ich meine Stimme abgeben?

Wer Stimmberechtigt ist, kann seine Kreuzchen entweder am 15. März in dem ihm zugewiesenen Wahllokal setzen oder per Briefwahl abstimmen. Das richtige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. Um ein anderes Lokal im Wahlkreis nutzen zu können, müssen Wähler bei ihrer Gemeinde einen Wahlschein beantragen. Damit haben sie alternativ die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen.

Wie komme ich an Briefwahlunterlagen?

Briefwahlunterlagen müssen entweder schriftlich angefordert oder persönlich beim Wahlamt der Gemeinde, bei der der Stimmberechtigte gemeldet ist, abgeholt werden. Während kein Grund für die Entscheidung zur Briefwahl angegeben werden muss, dürfen Vor- und Familienname, Geburtsdatum und die vollständige Wohnanschrift auf dem Antrag nicht fehlen. Es kann dazu ein Formular genutzt werden, das auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist.

Wähler können ihren Antrag auch per Fax oder E-Mail stellen, in manchen Gemeinden auch online mittels eines QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Telefonisch ist es nicht möglich, Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Ab wann und bis wann kann ich die Briefwahl beantragen?

Die Wahlunterlagen können z.B. wegen eines Auslandsaufenthalts schon vor Erhalt der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Sie werden versandt, sobald sie der Gemeinde vollständig vorliegen.

Spätestens bis Freitag, 13. März 2020, also zwei Tage vor der Wahl, muss ein Antrag auf Briefwahl bei der Gemeinde oder Stadt vorliegen. In Ausnahmefällen, z.B. wenn nachgewiesen ist, dass ein Wähler plötzlich erkrankt ist, kann der Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag gestellt werden.

Wann muss ich den Wahlbrief spätestens absenden?

Was zählt ist, dass der Wahlbrief spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr im zuständigen Wahlamt ankommt. Wer seinen Brief am Freitag vor der Wahl in die Post gibt, muss damit rechnen, dass die Unterlagen nicht rechtzeitig ausgeliefert werden. Innerhalb Deutschlands sollten Wähler ihren Umschlag spätestens am Donnerstag, 12. März 2020, in den Briefkasten werfen.

Ich habe vergessen, den Wahlbrief rechtzeitig abzusenden. Was nun?

Wer vergessen hat, seinen Wahlbrief rechtzeitig abzuschicken oder sich nicht sicher ist, ob die Stimmzettel mit der Post noch rechtzeitig ankommen, kann die Unterlagen bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag in den Hausbriefkasten der Gemeinde einwerfen oder einem Bediensteten des Wahlamts übergeben. Wichtig: Der Brief darf nicht im Wahllokal abgegeben werden, weil für die Zulassung und Auszählung der Wahlbriefe besondere Briefwahlvorstände zuständig sind.

Alternativ können Wähler auf die Briefwahl verzichten und sich mit ihrem Wahlschein in einem Wahllokal ihres Wahlkreises einen Stimmzettel geben lassen. Die bereits erhaltenen Briefwahlunterlagen müssen sie vernichten.

Weitere wichtige Fragen zur Kommunalwahl werden hier beantwortet:

Wie viele Stimmzettel gibt es?

Bei der Kommunalwahl gibt es bis zu vier Stimmzettel.

Wie viele Stimmen darf ich abgeben?

Zur Wahl des ersten Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrats hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Wie viele Stadt- oder Gemeinderatsmitglieder und Kreisräte gewählt werden dürfen, hängt von der Größe der Stadt, Gemeinde oder des Landkreises ab. Die jeweilige Zahl steht auf dem Stimmzettel ganz oben.

Darf ich auch eine ganze Liste wählen?

Bei der Kommunalwahl in Bayern handelt es sich um eine Listenwahl. Das bedeutet, dass Wähler anstelle einzelner Kandidaten eine ganze Liste ankreuzen dürfen. Dadurch bekommt in der aufgeführten Reihenfolge jede Person eine Stimme. Wenn zusätzlich für einzelne Kandidaten abgestimmt wird, werden zuerst die Einzelstimmen gezählt. Die verbleibenden Stimmen werden den nicht angekreuzten Bewerbern der ausgewählten Liste zugeordnet – ebenfalls in der dort aufgeführten Reihenfolge.