Kommunen

Kommunen auch in schrumpfenden Regionen gut ausstatten

Bayerns Kommunen müssen in allen Landesteilen gleich gut finanziell aufgestellt sein - dafür hat der Bayerische Städtetag am Mittwoch zu Beginn seiner Vollversammlung in Coburg geworben. „Nur wenn Städte und Gemeinden – in Ballungszentren ebenso wie in ländlichen Räumen, in Boomregionen wie in schrumpfenden Regionen – gut finanziell ausgestattet sind, können die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen“, sagte der Präsident des Städtetags und Oberbürgermeister von Augsburg, Kurt Gribl (CSU).