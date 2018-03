Finanzen

Kommunen haben bundesweit niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung

Die bayerischen Kommunen haben die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, lag die Schuldenlast Ende 2016 bei 2295 Euro. Vier der fünf deutschlandweit am niedrigsten verschuldeten kreisfreien Städte lagen demnach im Freistaat. Dazu zählten nach Angaben der Statistiker Kempten (375 Euro), Memmingen (1416 Euro), Kaufbeuren (1474 Euro) und Amberg mit einer Verschuldung von 1609 Euro pro Kopf.