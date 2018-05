Kirche Kommunion-Streit: Deutsche Kardinäle und Bischöfe im Vatikan Im Streit in der katholischen Kirche um die Teilnahme von Protestanten an der Kommunion treffen sieben deutsche Kardinäle und Bischöfe heute Vertreter der Römischen Kurie im Vatikan. Bei den Gesprächen, die Papst Franziskus vorgeschlagen hatte, sind unter anderen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, sowie der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki dabei. In der Auseinandersetzung geht es um die Teilnahme in Einzelfällen von Protestanten an der Eucharistiefeier.

Merken

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx (l.) und Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: Oliver Berg/Archiv

Rom.In dieser Frage war es in der Bischofskonferenz zum offenen Bruch gekommen. Sieben Bischöfe - darunter Woelki - hatten sich in einem Schreiben an den Vatikan gegen eine Entscheidung der Bischöfe im Februar gewandt. Diese sieht vor, dass Ehepaare unterschiedlicher Konfessionen im Einzelfall gemeinsam an Eucharistiefeiern in katholischen Kirchen teilnehmen dürfen. Mehr als drei Viertel der Bischöfe haben diesem Schritt laut Bischofskonferenz zugestimmt. Die Gruppe um Woelki zieht in Zweifel, dass eine nationale Bischofskonferenz einen Beschluss mit solcher Tragweite fassen kann.