Kirche

Kommunions-Streit: Regensburger Bischof verteidigt Kollegen

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat im Streit um die Zulassung von Protestanten zur Kommunion den Brief von sieben deutschen Bischöfen an Papst Franziskus verteidigt. Über diese Frage habe innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz Uneinigkeit geherrscht, sagte Voderholzer in einem am Montag auf der Homepage seines Bistums veröffentlichten Interviews. Entscheidend sei, in dieser Frage im Einklang mit den anderen Bischofskonferenzen der Weltkirche zu handeln. „In einer so wichtigen, den Glauben betreffenden Frage wollen wir keinen Alleingang machen.“ Deshalb hätten die sieben Bischöfe entschieden, sich im Hinblick auf die Einmütigkeit mit der Universalkirche an Rom zu wenden. Auch Voderholzer hatte den Brief unterschrieben.