Anzeige

Polizei Kondomautomat im Wald gefunden Ein Pilzesucher ist im Wald im Landkreis Schwandorf auf einen Kondomautomat gestoßen. Der Automat war gestohlen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Am Fundort lagen fünf aufgerissene und leere Kondompackungen. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Neunburg vorm Wald.Ein 59-jähriger Mann hat beim Pilzesuchen in einem Waldstück im Landkreis Schwandorf einen aufgebrochenen Kondomautomaten gefunden.

Der Automat war anscheinend in der Nacht zu Freitag vor einer Arztpraxis etwa fünf Kilometer entfernt in Neunburg vorm Wald aus der Wandhalterung gerissen und gestohlen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut dem Besitzer entstand dabei ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zudem erbeuteten die unbekannten Täter etwa 100 Euro.

Am Fundort lagen fünf aufgerissene und leere Kondompackungen. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. „Der Automat war so schwer, den kann man unmöglich alleine tragen„, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)