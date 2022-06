Strafrecht Konferenz: Strafen bei fahrlässigem Umgang mit Missbrauch

Die Justizminister der Länder wollen Strafen für Leiter in Kirchen, Schulen und Vereinen bei fahrlässigem Umgang mit Missbrauchsfällen ermöglichen. Der Bund solle dafür eine Verschärfung des Strafrechts prüfen, beschlossen die Ministerinnen und Minister am Donnerstag bei ihrer Frühjahrskonferenz in Schwangau im Allgäu. „Es geht uns um den Schutz der Kinder“, sagte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU).

dpa