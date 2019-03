Uraufführung Konnersreuth goes Hollywood Bernhard Setzwein bringt das Mysterium der Resl von Konnersreuth auf die Bühne. Heute hat das Stück in Weiden Premiere.

Von Florian Sendtner

Mail an die Redaktion „Resl unser“ heißt Setzweins Theaterstück. Bei seinen Recherechen stieß der Schriftsteller auf eine unglaubliche Geschichte, Foto: Landestheater Oberpfalz

Regensburg.Eine 28-jährige Oberpfälzer Bauernmagd, die auf einmal fließend Aramäisch spricht, wie es vor zweitausend Jahren in Palästina gesprochen wurde. Bei der sich Blutmale zeigen, an den Händen, an den Füßen und auf der Brust, just an den Stellen, an denen sich die Wundmale des Gekreuzigten befinden. Jeden Freitag, und am Karfreitag ist es besonders schlimm. Von 1926 bis zu ihrem Tod 1962 geht das so, Therese Neumann ernährt sich nur von Hostien und hat immer wiederkehrende Visionen vom Leiden ihres Herrn Jesus.

##### #### ######### ######## ### ############ ### ####### #########, ### ## ### #### ############ ## ### ############# #########, ###### ### ############# ######, ##########, ##### #### ### ### #### ### „#### ### ############“ ### #### ######### ########. #### #### #####, ### ############ ####### #########, ### ######################.

##### ############ ###### #### ### #### ### ############ ###############, ### ######### ### ###########, ### ######### ### ##########, ### ############# ### ############# ###########. #### ##### ###### ######## ######## „### ####“ ### ### ##### ### ##### ##### ##### #### ####### ##### ### ### ########. „#### #####“ ##### ### ############, ### ##### ## ###### ### ############# ######### ############ ####, ##########: „### ##### ### #### ### #### ### ############## ##########“.

### #####? ######## ######## ####### ### ##### ############# ########## ## ##### ######### ### ###### ###### ## ######### #### ### ############## ######## ######## ##: ## #### ### #### ### ###### ######## ### ### ############ ########### #### ###### ### ### ############## ###### ### ############## ######### #### ####### ##########. ### ###### ####-########## ##### ######## ### ### ######### ######### ### #########, ### #### ##### ######### #### ### ###### ###### ############# ############-###### ###### ######. ### ######## ###### #### ########## ### #### ### ############ #########, ### ###### „#########“ ### ######### #### ### ########## ########## ######### #####.

########### ## ### ##-## ######

### #### ### ########## ### ####### ########: ## ####### ####, ### ###### ##-######## #############. #### ### ########### ######## ##### ####### ### #### ##### #### ######## ###, ##### ### ########, #### ####### #### ## ### #### ### ### ###### ## ######## #########, ###### ########### ######### ### ### ######### ## ######## ##### ### #### ### ##### #### ############ #######. ######## ######## ## ### ########: „####### #### ### ### ####### ####### #### ###########, #### ### ## ##### ############# #########.“

## ### #### ########## ##########, ### ### ########### ### ###### #####: #### ### ####-##### ### ### ####### ###### ##########, ##### ##### ### #############, #### ## ################### ##########, ###### ####### #### ### ###### ########. #### ### ######### ####### ## #####, #### ############-####### ### ### ######## ######## ##########. ### ## ###### #### ### ### #########, ### #.#. ### ####### ### ######### ######## ### ### ######## ## ############### ## ###### ###, ####### ###### ######: ### #### ### ## ## ########### ###### ###### ##### #### ######. ######### ######### ## ### ###.

### ########## ### ######### ######### ##### ######## ######## ## ##### ###### ###### #####: ## „#### #####“ ###### ### ############ #### #### #####, ### ###### ### ############## ### ######. ######## ######## ##### ##### ####### #########, ## #### ### „############## #########“ ## ## ######, #### ### #### ### ########## ##### ### ########## ######### ####.

#### ### ######## ######## ### ### #### ### ############ „### ## ######## ######### ############# ###############“, ###### ########### ###### ### ######### ###: „### ###### ### ### ### ### #####? ## ###### ### #####.“ ########, #### ### ####### ### ##########, ### ############ ### ######### ######, #### ## #### #### ####. ####### ####### ### ### ######## „######### ### ########### #################. ######### #### ### ###### ##### ###, ### ### ####### ## ### ##### #### ### ######## ### #########.“

### ########, #### ### ####### ########### ### ######## ######## ####### ## ######, #### #### ########## ######. ######## ### ### ###### ##### ### ######## ## #####, ### ## ### #### ###, ########### ## ######: „### ######### #### ### ##### ########### ########### ########### ############, ### ## ###### ## ##### ########## ############## ####. ### #### ###### ## #### ###### ### ###### ######. ### ##### ### ###### ########.“

#### ### ############ ######

### ########## #### ### ############ ### ############## ##### ### ####### #####, ##### ### ######## ############# #### ### #### ### ############ ##### ########## #####. ######### ######### ### ############# ############ ##### #### #### ##### ##### #####, ### ### ##### ##### ### ############ ## ######### ##########. ## ######### ### ####### ### #######- ### ########, „### ######### ### ############“ ### „##### #### #############“. ############ ### ######: „### ############ ################## ###### ########## ### ### ### ### ######### ############, ## #### ######### ########### #### ### #######: ####### #### #### ### #### ### ########.“ ### „###########“ ### ### #### ##### ############ – ## ############ ##########: ###### #### ######## ################# ####### ##### ### ####-#### #####, „## ###### #### ### ############ ####### #### ###### ## ##### ###### #### ############## ########## ######### #####.“

### ### ##### ###### ### #######. ### ############ ####### ##### #### #### ####### ########## ### ### #### ##### ####### ### #### ###### #########: ## ##### ### ####### ##. ## ###### #### ### ###### ############ ####### „#### ## #### #### #######? ######## ### ######## #### ### ####“ ######## ## ### ### ########### ######## #### ### ####, ## „## ########## ### ######### ##############“ ## #### ###, ### ## ##### „########### ########## ##########“ #####. #### ########## #### ###: ### ############# „########### ######“, ### #### ### ############ ### ###### ##########. ### ##### ############# ## ### #### „### ########“, ##### ### ## ########## ## ##### ######, ####, ####### ### ########### ############ ####.

