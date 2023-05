Salzburg Konservative verhandeln mit FPÖ über Landes-Koalition

Nach der Wahl im österreichischen Bundesland Salzburg wird die konservative ÖVP mit der rechten FPÖ über die Bildung einer Landesregierung verhandeln. Das gab Ministerpräsident Wilfried Haslauer (ÖVP) am Dienstag bekannt. Es wäre die dritte von neun Landesregierungen in Österreich, an denen die FPÖ beteiligt wäre. Haslauer hatte ursprünglich eine Dreierkoalition von ÖVP, FPÖ und sozialdemokratischer SPÖ angestrebt.

dpa