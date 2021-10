Anzeige

Pandemie Kontaktdatenerfassung entfällt in Bayern Die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung entfällt ab Freitag größtenteils in Bayern, insbesondere in der Gastronomie.

Merken

Mail an die Redaktion 30.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Ein Zettel für die Kontaktdaten von Gästen liegt in einem Restaurant in Dortmund. Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land Nordrhein-Westfalen künftig ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Foto: Fabian Strauch/picture alliance/dpa

München.In Bayern entfällt von diesem Freitag (15. Oktober) an auf breiter Front die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Insbesondere in der Gastronomie und bei kulturellen Veranstaltungen müssen Kunden und Besucher also dann wegen Corona keine persönlichen Daten mehr angeben. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.

Geschlossene Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen

Kontaktdaten müssen demnach nur noch in Schwerpunktbereichen „mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen (Spreading)“ erfasst werden. Dazu zählen laut Kabinettsbeschluss alle geschlossenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, Clubs, Diskotheken, Bordelle „und vergleichbare Freizeiteinrichtungen“ sowie gastronomische Angebote mit Tanzmusik. Auch bei körpernahen Dienstleistungen und in Gemeinschaftsunterkünften (etwa Schlafsäle in Jugendherbergen oder Berghütten) müssen Kontakte noch erfasst werden. (dpa)