Parteien Kontakte: Söder deutet Lockerungen an Bayerns Ministerpräsident stellt in Aussicht, Kontaktbeschränkungen zu lockern. Das bleibt aber an Bedingungen geknüpft.

Mail an die Redaktion Markus Söder spricht beim politischen Aschermittwoch in Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa Pool/dpa

Passau.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bei stabil niedrigeren Corona-Zahlen eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Aussicht gestellt.

Wenn die Zahlen weiter so stabil blieben, könnten beispielsweise „bald“ mehr Kontakte erlaubt werden, etwa mit zwei Hausständen oder wieder mit mehr Kindern, sagte Söder in seiner Aschermittwochs-Rede. Neue Inzidenz-Grenzen neben den Schwellen 35 und 50 will er dafür aber nicht. Man müsse keine neuen Zahlen nehmen und die Zahlen auch nicht ständig verändern. Je stabiler man die Inzidenz-Zahlen halte, umso mehr werde möglich sein. (dpa)