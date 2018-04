Agrar

Konzern Baywa wächst dank Agrartechnik und Energiegeschäft

Die Geschäfte mit Agrartechnik, Energie und Baustoffen haben dem Agrar-Handelskonzern Baywa 2017 in Württemberg wieder einen leichten Wachstumsschub gegeben. Getreide und Obst liefen dagegen zum Teil deutlich schlechter als im Vorjahr, wie der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Insgesamt legte der Umsatz leicht von 570 auf 578 Millionen Euro zu, zum Gewinn macht die Baywa auf regionaler Ebene keine Angaben. Im Agrarbereich hätten sich die niedrigen Preise angesichts der weltweit guten Ernten der vergangenen Jahre bemerkbar gemacht, beim Obst die Wetterkapriolen, hieß es. Im Gegenzug habe der Konzern mehr Maschinen und mehr Kraftstoffe verkaufen können. Seit 2017 ist die Baywa im Südwesten zudem im Geschäft mit der Elektromobilität vertreten.