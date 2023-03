Kriminalität Kopfhörer überführen mutmaßlichen Dieb in Oberfranken

Ein 26-Jähriger hat gemeinsam mit der Polizei in Hof einen mutmaßlichen Dieb geschnappt, weil er das GPS-Signal seiner Kopfhörer verfolgte. Die Ortung leitete die Ermittler am Samstag zu einem 41-Jährigen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

dpa