Verkehr „Kopfloser“ Autofahrer verliert Kennzeichen nach Unfall Ein junger Autofahrer hat in Unterfranken einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von rund 3000 Euro verursacht und seine anschließende Flucht mit einem Beziehungsstreit begründet.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht und Laufschrift "Unfall" am Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Hohenroth.Der 20-Jährige fuhr in Hohenroth (Landkreis Rhön-Grabfeld) zwei Schranken um, verlor dabei allerdings sowohl sein Kennzeichen als auch einige Fahrzeugteile am Unfallort, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach eigener Aussage sei er nach einem Streit mit seiner Freundin so kopflos gewesen, dass er vergessen habe, den Unfall noch am Samstagabend zu melden. Der Mann wandte sich erst am Sonntagmorgen an die Polizei Bad Neustadt. Er erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht.