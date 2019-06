Prozesse Korruptionsprozess: Letzte Worte der Angeklagten Im Korruptionsprozess um den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs haben die vier Angeklagten die Gelegenheit für ihr jeweils letztes Wort.

Merken

Mail an die Redaktion An einem Zeugentisch steht ein Mikrofon. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild

Regensburg.Damit könnte der Prozess heute nach neun Monaten auf die Zielgerade gehen. Die Urteilsverkündung ist für den 3. und 4. Juli vorgesehen. Wolbergs hatte nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft angekündigt, sich noch einmal umfassend äußern zu wollen. Er werde länger reden als die Anklägerinnen im ihrem Schlussvortrag, sagte er - und der dauerte fünf Stunden. Auch die Mitangeklagten Volker Tretzel, Franz W. und Norbert Hartl können sich nochmals an das Gericht wenden.

Die Verteidiger hatten für ihre Mandanten jeweils einen Freispruch beantragt. Die Staatsanwaltschaft forderte für Wolbergs und Tretzel je viereinhalb Jahre Haft, für W. drei Jahre sowie für Hartl eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. In dem Prozess vor dem Regensburger Landgericht geht es um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Vergabe eines millionenschweren Bauprojektes der Stadt an den Bauunternehmer Tretzel sowie dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 und an den Sportverein Jahn Regensburg.