Prozesse

Korruptionsverdacht: Ingolstädter Ex-OB ab März vor Gericht

Der ehemalige Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann, muss sich ab März 2019 in einem Korruptionsprozess vor Gericht verantworten. Das Ingolstädter Landgericht hat den Termin für den Prozessbeginn in Absprache mit den Parteien auf den 7. März festgelegt. Es würden voraussichtlich etwa 15 Verhandlungstage benötigt, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Zunächst hatte der „Donaukurier“ über den Termin des Prozesses berichtet.