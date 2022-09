Deggendorf Kostbares Heizgut: Warnung vor Online-Betrug beim Holzkauf

Die Polizei warnt vor Online-Betrügereien beim Holzkauf. In Niederbayern seien in den vergangenen Tagen mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Menschen auf Fake-Shops hereingefallen sind, wo sie Brennholz oder Pellets kaufen wollten. Betrüger im Internet wollten sich offensichtlich die steigenden Energiepreise zunutze machen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstag mit.

dpa