Freizeit Kostenlos in den Bayerwald-Tierpark Im November gibt es drei Angebote für Mitglieder des MZ-Clubs. Auch der Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis ist dabei.

Mail an die Redaktion Der Luchs ist die wilde Variante unserer Hauskatze. Er ist im Bayerwald-Tierpark in Lohberg zu sehen. Foto: Josef Kerscher

Lohberg.Wildnis erleben – so könnte man das Angebot des Mittelbayerischen Clubs am Samstag überschreiben. Denn beim Mittelbayerische Club-Tag dürfen Mitglieder kostennlos in den Bayerwald-Tierpark Lohberg. Es ist der Auftakt für gleich drei besondere Angebote, die im November auf Clubmitglieder warten. Am Samstag steht zum Auftakt ein gemütlicher Ausflug mit der Familie auf dem Programm. Auf einem circa 1,5 Kilometer langen Rundweg, der auch für Kinderwagen bestens geeignet ist, werden die Besucher an Hirsch, Wolf, Luchs, Biber, Elch, Auerhahn, Fischotter und vielen weiteren Tierarten vorbeigeführt. Der Streichelzoo bietet die Möglichkeit, mit den Tieren in Kontakt zu kommen. Kinder können dort Ziegen, Meerschweinchen, Kaninchen, Hühner, Esel und Tauben streicheln, kraulen und mit speziellem Futter, das an der Kasse erhältlich ist, füttern. Der Tierpark öffnet am Samstag um 9 Uhr. Um 17 Uhr ist der letzte Einlass.

Die Termine 9. November: Wald-Wipfel-Weg Maibrunn

21. November: Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis

Am 9. November findet dann der nächste Clubtag statt. Wieder ist das Ziel der Bayerische Wald. Diesmal lockt jedoch der Wald-Wipfel-Weg in Maibrunn bei Sankt Englmar. Erneut ist es ein Angebot für die ganze Familie mit kostenlosem Eintritt. Den Abschluss des Novembers feiert der MZ-Club am 21. November auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und Taxis. Auch hier ist der Eintritt mit Clubkarte frei.

