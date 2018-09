Fussball

Kovac lässt sich „nicht einlullen“: Boateng angeschlagen

Die Torwartprobleme des FC Augsburg haben für Bayern-Trainer Niko Kovac vor dem Derby in München keine besondere Bedeutung. „Wir wollen uns auf uns verlassen und nicht auf den gegnerischen Torwart“, sagte Kovac vor dem Duell an diesem Dienstag (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga. Beim FCA hatte Schlussmann Fabian Giefer bei den jüngsten Niederlagen gegen Mainz und Bremen mehrmals schwer gepatzt.