Fussball

Kovac lobt Werner: „Er ist ein toller Spieler“

Vor dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig hat Bayern-Trainer Niko Kovac seine hohe Wertschätzung für Fußball-Nationalspieler Timo Werner ausgedrückt. „Timo Werner ist ein toller Spieler, das ist klar, aber da erzähle ich nichts Neues. Er ist deutscher Nationalspieler, hat sich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre“, sagte Kovac am Dienstag in München. „Er ist ein Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat. Was im Winter oder im Sommer oder im nächsten Sommer passiert, lassen wir einfach liegen.“ Am Mittwoch (20.30 Uhr) trifft Werner mit Leipzig auswärts auf den FC Bayern München.