Bundesliga Kovac nach Rückkehr: „Müssen unsere Punkte woanders holen“

Niko Kovac mag nicht groß mit seiner erfolglosen Rückkehr nach München hadern, sondern richtet vielmehr den Blick zuversichtlich in die Zukunft. „Verlieren macht eigentlich keinen Spaß. Aber das 2:0 für Bayern geht klar in Ordnung“, sagte der 50 Jahre alte Trainer des VfL Wolfsburg nach der verdienten Niederlage am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen seinen Ex-Club.

dpa