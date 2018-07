Fussball

Kovac rechnet mit Verbleib von Boateng

Bayern-Trainer Niko Kovac hat gelassen auf neue Transferspekulationen um Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng reagiert. „Ich kenne den Jérôme ganz gut. Und ich gehe absolut davon aus, dass er beim FC Bayern bleiben wird“, sagte Kovac am Samstag nach dem 3:1 (0:1) des deutschen Meisters in Klagenfurt gegen Paris Saint-Germain. Der neue PSG-Trainer Thomas Tuchel soll nach einem Bericht der französischen Sport-Tageszeitung „L’Équipe“ Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Boateng (29) haben.