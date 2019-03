Aschermittwoch Kräftemessen an den größten Stammtischen Bei Fernduellen dominieren nicht mehr allein die Männer. Eine kleine Partei versetzt der CSU „Bienen-Stiche“. Seehofer fehlt.

Von Christine Schröpf

Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber ist Hauptredner bei der CSU.

Passau.Zum Politischen Aschermittwoch gehört, dass verbale Watschn an die politischen Gegner verteilt werden. Die feinsten Stiche in Richtung CSU wird wohl eine Partei setzen, die sich bei der Landtagswahl vergeblich in Richtung Fünf-Prozent-Hürde streckte und trotzdem soeben Politik gemacht hat. Die ÖDP präsentiert sich in Landshut in Anspielung an das erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen“ als „Bienenretter live“.

Erste auf der Rednerliste: Agnes Becker. Die Niederbayerin ist stellvertretende bayerische ÖDP-Vorsitzende und Initiatorin des Volksbegehrens, das weiter den Nerv der Bürger trifft. Bei einer aktuellen Umfrage des Fernsehsenders Sat1.Bayern gaben 89 Prozent an, dass sie sich an einem Volksentscheid als möglicher nächster Abstimmungsrunde beteiligen würden. 84 Prozent sagten, dass sie für den Artenschutz in vorliegender Form stimmen wollen – trotz des Runden Tisches unter Leitung von CSU-Mann Alois Glück, der gerade im Auftrag von Ministerpräsident Markus Söder versucht, Interessen von Naturschützern und Bauern unter einen Hut zu bringen. Rückwind gibt der ÖDP, dass die Zustimmung quer über Parteigrenzen verläuft: Für maximalen Bienenschutz sind laut Umfrage nicht nur 100 Prozent der Grünen-Wähler. Bei der CSU liegt der Anteil bei 87 Prozent, bei den Freien Wählern bei 68 Prozent, bei der SPD bei 81 Prozent, bei der FDP bei 77 Prozent und bei der AfD bei 51 Prozent.

Seehofer nicht dabei Gästeliste: Der CSU-Ehrenvorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer wird nicht am Politischen Aschermittwoch teilnehmen. Schon 2018 hatte er gefehlt – damals wegen eines grippalen Infekts.

Ämterwechsel: Seehofer war vor einem Jahr noch bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender. Im März 2018 übernahm Markus Söder die Regierungsgeschäfte, im Januar 2019 die Parteispitze.

Die CSU wird trotz der umweltpolitischen Turbulenzen den zahlenmäßig größten Stammtisch aufbieten. Die Standardformel der Partei lautet „gefühlte Zehntausend“. Zuhörer reisen aus ganz Deutschland an – etwa auch aus dem niedersächsischen Peine. In der Passauer Dreiländerhalle steigt ein Duo in den Ring, das Rivalitäten der Vergangenheit offiziell ad acta gelegt hat: Ministerpräsident Söder wird von Manfred Weber flankiert, dem Spitzenkandidaten der europäischen Parteienfamilie EVP bei der Europawahl im Mai. Weber bekommt sogar den Vortritt. Seine Aufgabe: Bei einer Zuhörerschaft Europabegeisterung wecken, die in früheren Jahren von anderen Rednern eher in europakritische Fahrwasser gelotst worden ist.

Frauen sucht man bei der CSU 2019 als Hauptakteurinnen vergeblich – die Passauer Stadträtin Evi Buhmann sorgt mit einem Grußwort für die einzige weibliche Note. Bei den Grünen ist das Rednerpult dagegen am Aschermittwoch im Landshuter Bernlochner-Saal komplett in Frauenhand: Ein Quartett aus Bundeschefin Annalena Baerbock, der bayerischen Europawahl-Spitzenkandidatin Henrike Hahn, Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze und Landesvorsitzender Sigi Hagl wechselt sich am Mikrofon ab, attackiert nicht nur die politischen Gegner, sondern erinnert daran, dass vor 100 Jahren in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist und in dieser Woche Internationaler Frauentag gefeiert wird.

Bei den Freien-Wählern liegt die Frauenquote rein rechnerisch bei 66,6 Prozent – wobei der Parteichef und stellvertretende Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger sicher trotzdem am stärksten im Rampenlicht stehen wird. An seiner Seite: die Europa-Abgeordnete Ulrike Müller und die bayerische Kultus-Staatssekretärin Anna Stolz. Die Freien Wähler sind in der Stadthalle Deggendorf erstmals als Regierungspartei am Start.

Die AfD wartet mit der wohl längsten Rednerliste auf: Sieben Politiker treten ab 10.15 Uhr in Osterhofener Donaucenter eng getaktet vor das Publikum. Die Zeitkontigente umfassen zehn oder 20 Minuten, nur der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Europawahl, Jörg Meuthen, bekommt mit 30 Minuten etwas mehr Sprechzeit. Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner könnte als einzige Frau für die schärfsten Töne sorgen – sie hat das bereits im bayerischen Parlament unter Beweis gestellt. Die Partei erwartet nach eigenen Angaben rund 900 Besucher.

SPD nicht mehr im Großzelt

Die SPD versammelt ihre Anhängerschaft in Vilshofen, dieses Mal aber nicht mehr im Großzelt, sondern wie in früheren Jahren im deutlich kleineren Wolferstetter Keller. Der Fokus liegt bei der Europawahl: Auf der Rednerliste stehen Bundesjustizministerin Katarina Barley – Spitzenkandidatin im Bund, und die Europaabgeordnete Maria Noichl – Spitzenkandidatin für Bayern. Auch Landeschefin Natascha Kohnen und ihr Generalsekretär Uli Grötsch treten an, um die Genossen zu mobilisieren. Die Partei war bei der Landtagswahl auf 9,7 Prozent gestürzt und hatte danach in Umfragen weiter nachgegeben.

Hauptrednerin bei der FDP ist eine weitere Spitzenkandidatin bei der Europawahl: Generalsekretärin Nicola Beer kommt in die Stadthalle Dingolfing. Die Partei ist seit Herbst wieder im Landtag vertreten. Fraktionschef Martin Hagen hat sich dort als attackenfreudiger Redner profiliert, der sich in sozialen Netzwerken auch mal selbst auf die Schippe nimmt. Beim Veitshöchheimer Fasching, schlüpfte er in ein Jamaika-Kostüm, das an die Flucht der FDP aus einer potenziellen Regierungskoalition im Bund erinnert. Auch Hagen tritt beim Aschermittwoch ans Rednerpult.

