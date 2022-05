Bad Tölz-Wolfratshausen Kraftsportler wegen Dopingmitteln in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz sitzt ein 31 Jahre alter Kraftsportler aus Oberbayern in Untersuchungshaft. Zollfahnder fingen eine Bestellung des Mannes ab. In dem Paket aus Südosteuropa seien knapp 3,5 Kilogramm verbotener Dopingmittel gewesen, berichtete ein Sprecher des Zolls am Mittwoch.

dpa