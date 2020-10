Anzeige

Fussball Kramaric zu Bayern-Interesse: „Fühle mich hier sehr wohl“ Andrej Kramaric vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim hat zurückhaltend auf ein mögliches Interesse von Champions-League-Sieger FC Bayern München an seiner Verpflichtung reagiert.

Mail an die Redaktion Andrej Kramaric (r) in Aktion. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Sinsheim.Man spreche hier über das beste Team der Welt aktuell, sagte der Stürmer am Donnerstag in einem Interview des Fernsehsenders Sky. „Aber ich möchte auch sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle“, betonte der Kroate, „aber es ist schön zu hören, dass der beste Verein der Welt dich holen möchte. Aber ich spiele auch sehr gerne hier in Hoffenheim - ich bin glücklich.“

Kramaric hatte beim 4:1-Bundesligasieg der Hoffenheimer gegen den deutschen Rekordmeister zwei Tore erzielt und führt mit fünf Treffern die Torschützenliste an. Er könne zu einem möglichen Bayern-Interesse nichts sagen. Es sei besser, seinen Agenten oder die Vereinsführung von Hoffenheim dazu zu befragen. „Aber wie schon gesagt, es ist schön zu hören, dass der beste Club der Welt dich holen möchte“, sagte Kramaric.

Er gab zu, dass es schon immer sein Wunsch gewesen sei, beim besten Verein der Welt zu spielen. „Wir reden jetzt von den besten Clubs der Welt“, sagte der Kroate. Davon gebe es nicht so viele, einer davon spiele hier in Deutschland, wenige in Italien, Frankreich, England und Spanien. „Da träumt jedes Kind davon, auch ich, da bin ich ganz ehrlich“, sagte Kramaric.