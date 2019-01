Parteien Kramp-Karrenbauer und Söder beraten über Arbeitsschwerpunkte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der neue CSU-Vorsitzende Markus Söder sind am Dienstag zu Beratungen über die Arbeitsschwerpunkte der kommenden Monate zusammengekommen.

Mail an die Redaktion Autos fahren an der CDU-Zentrale vorbei. Foto: Kay Nietfeld

Berlin.Söder traf gegen 10.00 Uhr im Adenauerhaus, der CDU-Zentrale in Berlin, ein. Kramp-Karrenbauer war wenige Minuten zuvor angekommen. Im Anschluss an ihr Gespräch wollen beide in einer gemeinsamen Pressekonferenz (11.00 Uhr) über die Ergebnisse informieren.

Im Mittelpunkt des Treffens dürften die Vorbereitungen auf die Wahlen in diesem Jahr stehen. In den Wahlkampf für die Europawahl Ende Mai wollen die Schwesterparteien mit einem gemeinsamen Programm ziehen. Der bayerische Ministerpräsident Söder war vor anderthalb Wochen zum CSU-Vorsitzenden gewählt worden. In dieser Funktion nimmt er am Nachmittag erstmals auch an einer Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag teil.