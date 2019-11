Parteien Kramp-Karrenbauer würdigt Söder Die CDU-Vorsitzende ist sich der Wirkung der fulminanten Parteitagsrede von CSU-Chef Markus Söder bewusst.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (l) verabschiedet sich von Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Leipzig.„Er ist ein toller Redner und er hat den Saal hier mitgenommen“, sagte sie im ARD-„Bericht vom Parteitag der CDU“ am Samstag. Das habe den Delegierten auch gutgetan, „denn wir haben sehr viel gearbeitet hier und dann immer dazwischen wieder mit tollen Reden auch so richtig den Puls hochzutreiben, das ist doch das, was einen Parteitag ausmacht“. Die CDU-Chefin lobte, viele Reden seien sehr ernsthaft, reflektiert und auch an den richtigen Stellen zugespitzt gewesen, damit man wisse, es gehe auch um politische Alternativen. „Ja, es geht natürlich auch um Konkurrenz.“

Sie habe aber auch sehr deutlich gemacht, dass sie sich eine Union mit vielen starken Köpfen vorstelle, sagte Kramp-Karrenbauer. „Und wir haben auf diesem Parteitag viele starke Köpfe gesehen.“ Sie erwähnte Friedrich Merz und Fraktionschef Ralph Brinkhaus „und natürlich auch Markus Söder“. Kramp-Karrenbauer fügte hinzu: „Und wenn ich vergleiche, wo wir im vergangenen Jahr im Verhältnis zwischen CDU und CSU gestanden haben, würde ich mal sagen, Markus Söder und ich, wir haben das bisher ganz gut hinbekommen, dass wir da wieder Seite an Seite marschieren.“

AKK fühlt sich gestärkt

Söders Rede war von Kramp-Karrenbauer-Gegnern als Beleg gewertet worden, dass er möglicherweise auch für die Kanzlerkandidatur infrage komme. Zugleich verlangte sie von ihrer Partei nach dem Treffen nun Geschlossenheit. „Dass jeder offen auch seine Meinung sagt, dass er auch dafür eintritt, das haben wir auch in vielen strittigen Abstimmungen hier erlebt. Aber es muss eben immer klar sein, am Ende steht die Union als Ganzes und es gibt Mehrheiten und Mehrheitsentscheidungen und die sind dann eben auch für alle ein Stück tragend.“

Sie fühle sich nach dem Leipziger Parteitag durch die Delegierten gestärkt, sagte Kramp-Karrenbauer dem Fernsehsender Phoenix. Sie habe deutlich gemacht, wie sie sich Deutschland im Jahr 2030 vorstelle und den Weg beschrieben. „Und ich habe die Partei gefragt, ob sie diesen Weg gemeinsam mit mir gehen will. Das hat die Partei unterstützt.“ (dpa)