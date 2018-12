Kriminalität Krampus schlägt zu – Strafanzeige Ein 18-Jähriger soll in Bayerisch Eisenstein bei einem Perchtenlauf zwei Zuschauer verletzt haben. Nun ermittelt die Polizei.

Mail an die Redaktion Die Polizei ermittelt gegen einen Krampus. Foto: Filip Singer/epa/dpa

Bayerisch Eisenstein.Nach einem Perchtenlauf in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) ermittelt die örtliche Polizei gegen einen 18-jährigen Österreicher. Der als Krampus verkleidete Mann soll bei der Veranstaltung am Freitag zwei Zuschauer mit Schlägen verletzt haben. Das teilte die Polizei Zwiesel am Samstag gegenüber der Mittelbayerischen mit.

Schläge mit Kuhschweifrute

Der Krampus soll laut den Beamten mit einer sogenannten Kuhschweifrute zwei Zuschauer des Perchtenlaufes attackiert haben. Bei den beiden Zuschauern handelt es sich laut Polizei um Angehörige einer anderen Perchtengruppe, die zu diesem Zeitpunkt jedoch als Zuschauer an der Veranstaltung teilgenommen hatten.

Strafanzeige erstattet

Die beiden jungen Männer, die jeweils leichte Prellungen und Hämatome an den Beinen erlitten, waren gegenüber den Polizisten der Meinung, dass die Schläge des 18-Jährigen zu massiv waren und somit keinerlei Brauchtumsbezug hatten. Die Polizei Zwiesel ermittelt nun. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdeliktes erstattet. (km)

