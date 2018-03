Unfälle Kran kippt um und stürzt auf Wohnhaus In Niederbayern ist ein Kran umgekippt, weil das Erdreich absackte. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro.

Einsatzkräfte mussten am Samstag ausrücken, weil im Landkreis Rottal-Inn ein Kran umgestürzt war.

Malgersdorf.Schock am Samstagmorgen: Ein Baukran ist in Niederbayern umgekippt und auf ein Wohnhaus gestürzt. Die drei Menschen in dem Gebäude in Malgersdorf (Landkreis Rottal-Inn) blieben der Polizei zufolge unverletzt, allerdings wurde das Dach stark beschädigt. Der Kran war am Dienstag zuvor auf dem Nachbargrundstück aufgestellt worden, am Freitag hoben Bauarbeiter eine Grube aus, die bis auf wenige Meter an den Stützfuß des Krans heran reichte. Das verbleibende Erdreich habe dann am Samstagmorgen vermutlich nachgegeben, teilten die Ermittler mit. Am Gebäude entstand Schaden von mehr als 100 000 Euro, der Kran wurde total beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Landshut forderte ein Baugutachten an.

