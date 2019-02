Tiere Krankem Nashorn geht es besser Die Feuerwehr musste am Wochenende ausrücken, um bei der Untersuchung des Nashornbullen im Circus Krone in München zu helfen.

Mail an die Redaktion Frank Keller, Tierschutzberater im Zirkus Krone steht mit dem Breitmaulnashorn an einem Gehege im Zirkus Krone. Foto: Sina Schuldt/Archiv

München.Er habe die Narkose gut überstanden, sagte ein Zirkussprecher am Mittwoch in München. Die Mediziner hatten bei dem zwei Tonnen schweren Patienten eine Verdickung an der Darminnenwand festgestellt, die schon seit Wochen zu Problemen geführt hatte. Am Mittwoch hatte darüber unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Die genauen Ergebnisse einer Laboruntersuchung stehen noch aus.

Das zwei Tonnen schwere Nashorn war am Samstag in eine Vollnarkose versetzt worden. Für die Untersuchung hatte die Feuerwehr das Tier mit Hilfe eines Lufthebekissens und Gurten in eine aufrechte Position gebracht. Bei der Gelegenheit wurden auch die Zähne kontrolliert.

