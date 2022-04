Anzeige

Regensburg Krankenhauspatient greift Bettnachbar nach Narkose an Nach einer Narkose hat ein Patient eines Regensburger Krankenhauses seinen Bettnachbarn angegriffen. Das 72-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mitarbeiter des Krankenhauses riefen am Dienstag die Polizei, nachdem der 65-Jährige auf der Station randaliert und seinem Bettnachbarn mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt hatte. Die Angestellten konnten den Angreifer überwältigen.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Lino Mirgeler/dpa

Er war nach ersten Erkenntnissen in einem Ausnahmenzustand, das eine Narkose ausgelöst hatte. Daher sei er schuldunfähig, teilte die Polizei mit. Nach einer „forensisch-psychiatrischen Begutachtung“ gebe es Hinweise, dass der Beschuldigte in einem „post-operativen“ Delirium war. Er sei vorläufig festgenommen worden und werde medizinisch betreut. Mehr Details gab die Polizei nicht bekannt.