Anzeige

Parteien Kreise: Bayerischer Corona-Impfgipfel am kommenden Dienstag In der kommenden Woche soll es in Bayern einen Corona-Impfgipfel geben.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (l, CSU) kommt vor Beginn einer Plenarsitzung in den bayerischen Landtag. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

München.Das hat Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Freitag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Schalte des CSU-Vorstands angekündigt. Demnach will die Staatsregierung am Dienstag mit Vertretern von Landkreistag, Städtetag, der Vereinigung bayerischer Wirtschaft und Hausärzten beraten, wie die Impfungen gegen das Coronavirus schneller möglich werden.

Ab 1. April sollen in Bayern schrittweise die Arztpraxen in das Impfmanagement integriert werden. Im April erwartet die Staatsregierung rund 2,3 Millionen Impfdosen für Bayern. Die Impfzentren sollen davon etwa 1,4 Millionen Impfdosen bekommen, die Arztpraxen 942 641.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-981199/2