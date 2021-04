Anzeige

Parteien Kreise: Haseloff verweist auf Basis-Unterstützung für Söder Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, hat in der womöglich entscheidenden Sitzung des CDU-Vorstands im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur auf eine große Unterstützung der Parteibasis für CSU-Chef Markus Söder hingewiesen.



Mail an die Redaktion Ministerpräsident Reiner Haseloff gestikuliert. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Berlin.Er nehme im Osten eine Präferenz für Söder wahr, sagte Haseloff am Montagabend nach Angaben aus Teilnehmerkreisen der Online-Beratungen. Er habe allerdings persönlich kein Votum für Söder abgegeben, hieß es weiter. Haseloff, in dessen Land am 6. Juni Landtagswahlen anstehen, habe auch auf Söders gute Umfragewerte hingewiesen.

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und stellvertretende Bundesparteichefin Julia Klöckner berichtete demnach von einem eindeutiges Meinungsbild für Söder bei einer Sitzung der Landespartei am Montagnachmittag. Dabei hätten sich die Mitglieder jedoch klar für Laschet als Parteichef ausgesprochen. Es habe sich nur um ein Stimmungsbild und kein Votum gehandelt.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-268653/2