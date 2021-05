Anzeige

Parteien Kreise: Söder kündigt Freibadöffnungen ab 21. Mai an In bayerischen Regionen mit Inzidenzen unter 100 sollen ab dem 21.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Gast zieht im Freibad schwimmend seine Bahnen. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

München.Mai Freibäder unter strengen Corona-Auflagen wieder öffnen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach Angaben von Teilnehmern in einer Rede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in München an.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-568383/2