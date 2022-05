CSU Kreise: Söder will neuen Generalsekretär vorstellen

CSU-Chef Markus Söder will noch an diesem Freitag einen neuen Generalsekretär vorstellen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Für 10.30 Uhr hat Söder den Parteivorstand kurzfristig zu einer Sitzung zusammengerufen - einziger Tagesordnungspunkt sei die Vorstellung des neuen Generalsekretärs, hieß es. Um 11.00 Uhr soll dann die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz informiert werden. Am Dienstagabend war der bisherige CSU-Generalsekretär Stephan Mayer überraschend zurückgetreten. Wer die Nachfolge antritt war zunächst offen.

dpa