Politik Kreml bestätigt: Putin trifft Kim Das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem nordkoreanischen Machthaber soll am Donnerstag stattfinden.

Mail an die Redaktion Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, und der russische Ministerpräsident Wladimir Putin treffen sich in Russland. Foto: dpa

Moskau:.Präsident Wladimir Putin wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag in Russland treffen. Das teilte Präsidentenberater Juri Uschakow am Dienstag in Moskau mit, meldete die russische Agentur Interfax. Die beiden Politiker kommen demnach in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok in der Nähe der Grenze zu Nordkorea zusammen. (dpa)