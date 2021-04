Anzeige

Parteien Kretschmer drängt auf schnelle Entscheidung in der K-Frage Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer hat auf eine rasche Entscheidung in der Frage des Kanzlerkandidaten der Union gedrängt.

Michael Kretschmer (CDU) bei einem Termin.

Dresden.Die Entscheidung müsse jetzt zügig getroffen werden, „in Stunden“, sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen CDU in Dresden. Solange man sie nicht treffe, werde über nichts anderes gesprochen. Diese Personalie sei wichtig für die Zukunft Europas, deshalb sei es wichtig, sie richtig auszusuchen. Allerdings gab Kretschmer keine Präferenz für einen der beiden Kandidaten ab - weder für seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) noch für CDU-Bundeschef Armin Laschet.

Die Sachsen-CDU will am Samstag ihre Landesliste zur Bundestagswahl am 26. September beschließen. Auf Platz 1 steht Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung und Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Die Landesliste umfasst 20 Bewerberinnen und Bewerber, 11 Frauen und 9 Männer. Wegen der Corona-Pandemie kamen bei der Landesvertreterversammlung nur 100 statt wie üblich 200 Parteimitglieder zusammen. Zutritt gab es nur nach einem negativen Corona-Test.

