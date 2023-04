MGB Interview Kriminalbiologe Benecke über Resl von Konnersreuth: „Blutspuren ins Gesicht gemalt“ von Isolde Stöcker-Gietl

Mark Benecke arbeitet als Sachverständiger für biologische Spuren.

Konnersreuth, Markt.War das, was sich in Konnersreuth bis Anfang der 1960er Jahre zugetragen hat, ein unerklärliches Phänomen, ein Wunder also, oder waren irdische Kräfte im Spiel? Dieser Frage ist Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke nachgegangen und hat für sein Buch „Mumien in Palermo“ verschiedene Informationsquellen und Spurenmaterial der Resl von Konnersreuth untersucht.

Zudem hat er Versuche zu Stigmata und Blutschwitzen durchgeführt. „Nicht Eindrücke von Zeugen, sondern die tatsächlichen Spuren des Geschehens“ seien im Mittelpunkt gestanden. Sein Fazit: Ihre freitäglichen Leiden hätten Therese Neumann „erst zu etwas Mächtigem gemacht“.







Herr Benecke, Sie sind Kriminalbiologe und haben sich in Ihrem Buch intensiv mit den Ereignissen in Konnersreuth beschäftigt. Ihre Einschätzung: Waren hier irdische oder göttliche Mächte am Werk ?

Mark Benecke: Beides. Denn glauben können die Menschen ja, was sie wollen, und ab wann etwas göttlich ist, hat bis heute noch niemand festgelegt. Und falls wir Gottes Ebenbilder sind, was Christinnen und Christen ja sagen, dann ist es alles, was Menschen tun, auch göttlich.

Im Fall der Resl gibt es viele Zeugenberichte, aber wenig wissenschaftlich Messbares. Worauf konnten Sie sich bei der Bewertung stützen?

Benecke: Klar gab es Messungen, etwa im Krankenhaus zur Zusammensetzung des Urins, genaue Beschreibungen der Hand-Wunden und der Feuchtigkeit des Blutes im Gesicht. Außerdem auch dazu, wo und wann sich Therese Neumann aufhielt, mit wem sie wann wo sprach und natürlich dazu, dass an und in ihren Augen nie Verletzungen vorlagen. Ich habe die gesamte Literatur – Bücher, Heftchen, Zeitungs-Artikel – jahrelang zusammengetragen und finde, dass es darin immer wieder Mitteilungen gibt, die keine Meinungs- oder Glaubens-Äußerungen sind.

Sie haben zu den Blutungen der Resl aus den Augen und an den Händen Experimente durchgeführt. Therese Neumann weinte demnach keine Bluttränen. Was erzeugte dann die Blutspuren im Gesicht?

Benecke: Sie hat sie ins Gesicht gemalt – mit ihrem eigenen Blut.

Und wie entstanden die besagten Wundmale Christi an ihren Händen?

Benecke: So wie bei Pater Pio: Einfach die Hände zusammen ballen und lange genug „piddeln“ (kratzen, schaben – die Red.). Es ist bei Therese ja sogar beschrieben, dass es an ihren Hand-Innenseiten eine Art „Häutchen“ über den blutigen Wunden gab, das sich dann „öffnete".

Auch die angebliche Nahrungslosigkeit gab es demnach wohl nicht?

Benecke: Daran glaubt wohl auch in Konnersreuth niemand. Ohne Kalorien-Zufuhr kann kein Lebewesen der Welt so zunehmen wie Therese Neumann. Das kann jeder Mensch bei sich selbst ausprobieren – ist nicht vom Glauben abhängig.

Sie sprechen in Ihrem Buch eine dissoziative Persönlichkeitsstörung an, die bei Therese Neumann vorgelegen haben könnte. Woran machen Sie das fest?

Benecke: Sie war sonst sozial gut eingegliedert und verträglich, so als ob ihre stets pünktlichen Wunder nichts weiter mit ihr zu tun hätten. Es geht aber auch ohne Störung: Die Kids in Medugorje kamen aus der Nummer mit ihren erfundenen Marien-Sichtungen und -Botschaften einfach nicht mehr raus. Da war ein Schabernack einfach nach hinten los gegangen. Sowas gibt es auch.

Eine letzte Frage bleibt: Hätte die Resl die Freitagsleiden auch durchlebt, wenn die Menschen nicht in Scharen nach Konnersreuth gepilgert wären?

Benecke: Vielleicht nicht so oft. Wir sollten nicht vergessen, dass die Menschen in Konnersreuth auch durch Thereses angebliche Wunder derart katholisch blieben, dass sie sich – anders als die meisten anderen Christen und Christinnen – deutlich gegen Nazis wendeten und nicht nur die Schultern zuckten.