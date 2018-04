Kriminalität Kriminelle klauen Senior teure Teppiche

Foto: Stefan Sauer/Archiv

Augsburg.Ein 81 Jahre alter Mann ist in Augsburg um zwei wertvolle Teppiche gebracht worden. Zwei angebliche Mitarbeiter einer Reinigungsfirma klingelten an der Türe des Seniors und behaupteten, seine Teppiche waschen zu wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der ältere Mann gab den beiden bislang unbekannten Tätern zwei Teppiche im Wert von etwa 1000 Euro. Die Täter flüchteten am Freitag mit den teuren Stücken.