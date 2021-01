Anzeige

Brände Kripo ermittelt nach tödlichem Wohnungsbrand in Nürnberg Bei einem Wohnungsbrand in Nürnberg ist ein Mann tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Nürnberg.Die Feuerwehr habe den 71-Jährigen aus der Brandwohnung geborgen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. „Nach bisherigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer durch eine unsachgemäße Verkabelung von Elektrogeräten ausgelöst worden sein könnte“, hieß es in der Mitteilung. Experten der Kripo ermitteln. Das Mehrfamilienhaus im Stadtteil St. Johannis ist nach dem Brand in der Nacht auf Donnerstag unbewohnbar.

