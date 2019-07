Soziales Krisendienst auch für die Oberpfalz Noch in diesem Jahr soll die Leitstelle in Schwandorf ihre Arbeit aufnehmen. Der Krisendienst steht Menschen in Notlagen bei.

Mail an die Redaktion Die Mitglieder des Sozial- und Teilhabeausschusses unter Vorsitz von Bezirkstagspräsidenten Franz Löffler (zweiter von rechts) zusammen mit HPZ-Geschäftsführer Helmut Dörfler (links), stv. Landrat Albert Nickl (zweiter von links) und dem Leiter der Bezirkssozialverwaltung Dr. Benedikt Schreiner (rechts). Foto: Hirmer

IRCHENRIETH.Der psychiatrische Krisendienst in der Oberpfalz nimmt Gestalt an: Die Leitstelle soll noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen. Diesem Vorhaben stimmten jüngst die Mitglieder des Sozial- und Teilhabeausschusses des Bezirkstags der Oberpfalz in der Sitzung im Heilpädagogischen Zentrum der Lebenshilfe in Irchenrieth (Kreis Neustadt a. d. WN) einstimmig zu. Das teilte die Pressestelle des Bezirks Oberpfalz am Freitag mit.

Der Krisendienst steht Menschen in akuten psychischen Notlagen bei. Dazu werden eine Leitstelle als zentrale Anlaufstelle in Schwandorf sowie sogenannte aufsuchende mobile Krisenteams eingerichtet. Die Leitstelle fungiert als telefonischer Erstkontakt und übernimmt eine erste Beratung. Reicht dieser Erstkontakt nicht aus, so kommt die „aufsuchende Hilfe“ zum Tragen: Ein Team versucht vor Ort, die krisenhafte Situation zu deeskalieren. „Die Menschen in psychischen Ausnahmesituationen erhalten beim Krisendienst passgenaue Antworten von professionellen Mitarbeitern“, erläuterte Bezirkstagspräsident Franz Löffler. Wichtig sei den Bezirksräten, keine Parallelstrukturen zu bereits bestehenden Angeboten zu schaffen, teilte der Bezirk weiter mit. Auch die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz sollen eng mit dem Krisendienst kooperieren.