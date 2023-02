2. Bundesliga Krisenduell in Nürnberg: Hecking startet Rettermission Dieter Hecking gibt im Krisenduell des 1. FC Nürnberg mit dem SV Sandhausen sein überraschendes Comeback als Trainer. Der Sportvorstand des fränkischen Fußball-Zweitligisten hatte nach der Trennung von Markus Weinzierl das Amt des Coaches gleich selbst übernommen. Die Nürnberger empfangen nach dem 0:5-Debakel vor einer Woche beim 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Tabellenletzten aus Sandhausen, der in Tomas Oral ebenfalls einen neuen Trainer hat.

Nürnberg.Er werde „die komplette Verantwortung“ am Saisonende übernehmen, „sollte das schiefgehen“, sagte Hecking vor dem Start seiner Rettermission. Kurioserweise hatte der heute 58-Jährige sein zuvor letztes Spiel als Trainer ebenfalls gegen die Sandhäuser bestritten. Mit dem Hamburger SV unterlag Hecking am letzten Spieltag der Saison 2019/20 dem Verein aus Baden-Württemberg mit 1:5. Danach war Hecking Sportvorstand in Nürnberg geworden und hatte seine Trainerkarriere eigentlich für beendet erklärt.