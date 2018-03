Elektro

Krisenmanager Tibbe scheidet bei Ledvance aus

Krisenmanager Rüdiger Tibbe scheidet nach einem halben Jahr aus der Geschäftsführung des angeschlagenen Leuchtmittelherstellers Ledvance aus. Wie das Unternehmen berichtete, sei am Donnerstag das Mandat Tibbes als Chief Transformation Officer beendet worden. Ledvance hatte angekündigt, seinen größten deutschen Standort Augsburg sowie das Werk in Berlin schließen zu wollen. Insgesamt sollen rund 1400 von etwa 2300 Mitarbeitern in Deutschland ihren Job verlieren. Wegen des Trends zu modernen LED-Lampen hat Ledvance seit langem Probleme mit den Fabriken, die noch klassische Leuchtmittel wie Leuchtstoffröhren produzieren.