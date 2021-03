Kirche Kritik an Entscheidung des Vatikans: „Bewusster Affront“

Erst am Freitag hat der ehemalige Benediktinermönch Anselm Bilgri seinen Mann Markus geheiratet - wenige Tage später teilt der Vatikan mit, was er von schwulen Ehen hält. Und Bilgri sieht sich in einer wichtigen Entscheidung bestätigt.