Kirche Kritik an Klosterbesetzung von Nonnen-Anwärterin Die Deutsche Ordensobernkonferenz hat das Verhalten einer Nonnen-Anwärterin im ehemaligen Kloster Altomünster bei Dachau kritisiert. Die 39-jährige Claudia Schwarz wehrt sich gegen die Räumung des jahrhundertealten Klosters und lebt dort seit dem Auszug der letzten Angehörigen der Birgittinnen-Gemeinschaft vor mehr als einem Jahr völlig alleine. „Der Weg, den die vermeintliche Ordensanwärterin gehen will, steht im Widerspruch zu dem, wie sich ein gelingendes geistliches Leben in einer Ordensgemeinschaft gemeinhin entfalten sollte“, teilte der Zusammenschluss von Verantwortlichen vieler Klöster in Deutschland am Freitag in Bonn mit.

Altomünster.Weil es in Altomünster keine Schwesterngemeinschaft mehr gebe, fehle es Schwarz an geistlicher Anleitung und Ausbildung - diese seien jedoch zwingende Voraussetzungen für den Eintritt in einen Orden. Viele Ordenschristen weltweit führten ein vorbildliches Leben in Gemeinschaften. „Es erfüllt den DOK-Vorstand mit Sorge, dass dieses durch die Vorgänge in Altomünster verdunkelt wird. Der authentische Glaubensweg, den Menschen mit einer Ordensberufung gehen, droht in der öffentlichen Wahrnehmung Schaden zu nehmen“, hieß es.

Das Erzbistum München und Freising begrüßte die Stellungnahme der Ordensobernkonferenz. Die Erzdiözese und Schwarz streiten derzeit vor dem Landgericht München II um die Räumung des Klosters. Die Erzdiözese verlangt ein konkretes Auszugsdatum Ende Juni. Schwarz dagegen pocht auf eine endgültige Entscheidung aus Rom.