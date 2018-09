Polizei Kritik an Mängeln der neuen Polizei-Uniform Etliche Polizisten haben Vorbehalte gegen ihre neuen blauen Uniformen. Darauf hat der SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl am Freitag hingewiesen. Bei seinen Gesprächen mit Polizeibeamten hätten diese kritisiert, die neue Uniform sei nicht passgenau und genüge im täglichen Gebrauch nicht den Anforderungen. Er habe sich deshalb Mitte August an Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gewandt, aber bisher noch keine Antwort erhalten, so Strobl.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern (m., CSU), steht während der Präsentation zwischen neu eingekleideten Beamten. Foto: Peter Kneffel

München.Die Beamten bemängelten demnach auch, die Uniform verliere nach wenigen Waschvorgängen die ursprüngliche Farbe und weise schon nach einer geringen Tragezeit deutliche Gebrauchsspuren auf. Viele Polizisten fragten sich, ob es bei der Beschaffung der Uniformen in erster Linie um den Preis gegangen sei.

Die neuen Uniformen für die Polizei- und Justizbeamten sind blau statt grün. Herrmann und Justizminister Winfried Bausback (CSU) hatten sie am Donnerstag in München der Öffentlichkeit präsentiert. Der Innenminister hatte dabei eingeräumt, dass sich der neue blaue Stoff schlecht mit Hundehaaren vertrage.

Für die Landtagsfraktion der Freien Wähler erklärte deren Vorsitzender Hubert Aiwanger: „Die Freien Wähler weisen seit langem auf die Qualitätsmängel der neuen Polizeiuniformen hin, was die Staatsregierung bisher bestritten hat.“ Dringend nötig sei auch, dass die Polizei in Bayern wieder Kleiderkammern habe, wo sie die Uniformen anprobieren könne. „Der derzeitige Versand per Paket klappt nicht, vielfach fallen die Größen anders aus als bestellt und Lieferungen dauern manchmal Monate.“

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte die Qualität der neuen Uniformen kritisiert. So rissen etwa die Nähte von Diensthosen und -hemden ohne große Beanspruchung, hatte der DPolG-Landeschef Rainer Nachtigall kritisiert. „Die ausgelieferte Qualität entspricht nicht der Uniform, welche im Trageversuch erprobt wurde“, sagte er. Es mangele an Maßnahmen zur Qualitätssicherung. „Bayerns Polizisten wollen zu der guten Qualität der Uniform des Trageversuchs zurück.“