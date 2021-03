Anzeige

Videointerview Kritik an Piazolos „Wahnsinns-Idee“ Bayerns Kultusminister erwägt, Schulen auch in Hotspots zu öffnen – mit Tests. Ein Lehrerverband geht Piazolo scharf an.

Merken

Mail an die Redaktion Zurück in die Schule - aber wie? Noch sind bei Lehrern, Eltern und Schülern viele Fragen offen. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Nach rund einem Vierteljahr Corona-Zwangspause dürfen vom Montag an auch die weiterführenden Schulen in Bayern wieder öffnen – aber nur im Wechselunterricht und nur in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Auch an den Kitas wird in Stufen verfahren, je nach Inzidenzwerten. Testangebote auf breiter Front sollen die Öffnungen begleiten, nun auch bei den jüngeren Schülern. Kinder und Jugendliche mit Erkältung müssen vor dem Schulbesuch künftig einen negativen Corona-Test vorweisen. Der Test müsse im Testzentrum, in Apotheken oder bei Ärzten durchgeführt werden, teilte das Kultusministerium mit. Ein negativer Selbsttest reiche für den Schulbesuch nicht aus. In einem Videointerview mit der Mittelbayerischen hat Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) geschildert, dass mit Tests auch Schulöffnungen in Corona-Hotspots vorstellbar sind.

### ###### #### #### ########

##### #### #### ########## ## ##### ####### ################# ############## ###### ####, #### ### ############## ### ################ ############# ########. ####### ###### ## ##-######### #### ####### ### ############ ### ####. ##. ####### #######, ### ########## ######## ### #### ###### ##. ###### ### ############ ###### ########## ### ### ########### ##########.. #### ###### ############ #######: #### #######, #### ######. ####### ###### ### ###### ### ######-####-##### ## #######. ### ### #### ####### ## ###### ########, ####### ################, ### ### ### ####### ### ########## ####### ######### #####. ### ###### ####### ##### ## #### #########: ######## #### ## ##### #### ########, #### ### ## ## ######## ### ##### ###### #### ##### #### ## ##### ###########. ##### ### #### ####### ###, #### ######## ###### #######. #### ## ######### ### ######### ######## ## ####, ###### ######### ###### ###### #### ############# ### ############### #####, ## ### ########### ######### ###########.

####### ########## ############# ### ############ ## ##############. „## ### ######## #####, ### ### ## ##### #######“, ###### ### ######## ###, „#### ### ##### ### ####### ######, ### ### ################### ######### ### ### ############### ########## #####, ### #### ########.“ ## ####### #### #########, ####, #### ### ######## #### #### #### ### ######### ############# ######, ########## ###### #####. ### ######## ### ##### ######-####-######## #### ###, ## ##### ### ### ################ ################# ####### ###, ### ####### ### ########### ### ##### „### ### ####### ##############“ ### ################# ## ######## ########. ############ ###### ## ##### ### ### ########### ########, #### ## ############# ## ####### - #### ### ### ############ #####, ### #### #### ##### ## ######## ### ##### ######## #### ###.

„### #### ### ######### ##### ## ##### #######“, ###### ### ######## ###, „#### ### ##### ### ####### ######, ### #### ### ################### ########## #####, ### #### ########.“ ## ####### #### #########, ####, #### ### ######## #### #### #### ### ######### ############# ######, ########## ###### #####. ### ######## ### ##### ######-####-######## #### ###, ## ##### #### ############# ### ################# ####### ###, ### ####### ##### ### ########### ### ##### „### ### ####### ##############“ ### ################# ###########. ############ ###### ## ##### ### ### ########### ########, #### ## ############# ## ####### – #### ### ### ############ #####, ### #### #### ##### ## ######## ### ##### ######## #### ###.

### #### ####- ### #############

### „#########-####“ ########### ### ############ ######### ### ############ (###) ### #######. „### #### ##### #####-######? #### ###### ### ####### ### ######### ############## ########“, ###### ### ### ###### ###. „### ##### ######, ################## ### ######## ################ ### #### ########### ###### ###### ### #######?“ ### #### ##### ###### ### #### #### ####- ### ############# ####### ######. ## ##-######### ####### ####### ### ### ########## ###########. „### ###### ## ###### ### ##### ###### ### ######## ########## ########### ############### ##“, ##### ### ########. ########## ##### ### ### ###########. ### ####### #### ############ ######### ######. ### ###### ##### ##### ####### ####### ###. „## #### ##### #### #### ####### #### ## ### ############# ############ ######“, ###### ## ###. ##### ###### #### ### ###### ###### ### #### ### ####### ######. ### ##### ### ### ####### ######### ##### #######: „#### ###### ### ## #########, #### ### #### ##### ##### ## ###### ###### ##### ####### ######## ##### ### #### ### ### ############ ## #### ####, #### ### ### ################# ############# ######.“ #### ### ######## ###### #### ##########. „### ###### ## ######### ### ### ######-######## ###### ######### #### ##### ##### ####. ## #### ########## #### ###### ######### ####, #### ### ###### ### ###### ##########, #### ### #### ## ######## ######### ### #### #### ###### #### ####### ####### ############## ######.“ (##/##/##/###)