Fussball Kruse wendet sich an Türkgücü-Fans: „Karma is a bitch“ Pokal-Siegtorschütze Max Kruse von Union Berlin hat sich mit einer Video-Botschaft an die Fans von Türkgücü München gewandt.

Mail an die Redaktion Max Kruse von Union Berlin (l) am Ball. Foto: Matthias Balk/dpa

München.„Mir wurde ein eigenes Lied gewidmet in München. Da wollte ich mich ganz herzlich für bedanken“, sagte der 33 Jahre alte Angreifer in einem Instagram-Video und grinste. „Das hat mich sehr, sehr angespornt und sehr motiviert. Ganz schöne Grüße nach München, denn Karma is a bitch.“

Die Fans des Fußball-Drittligisten waren wiederholt mit Hertha-Sprechchören aufgefallen, Kruse war bei seiner Auswechslung vereinzelt ausgepfiffen worden. Lautstark hatten die Türkgücü-Fans fast über die gesamte Spielzeit verschiedene Gesänge angestimmt.

Kruse hatte auf dem Weg des Europapokal-Teilnehmers in die zweite Runde früh den Siegtreffer erzielt (23. Minute). Das Tor fiel vor der Türkgücü-Kurve. „Richtig geil, 2. Runde erreicht, richtig guter Start in die Saison“, sagte Kruse.

